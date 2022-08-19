HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında?

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında?

19.08.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatice Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında?

Hatice Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından vatandaşlar tarafından internette 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında?

MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HATİCE ÖZDEMİR KİMDİR?

Hatice Özdemir, 1972 yılında Rize’de dünyaya geldi.

Hatice Özdemir, babası emniyet mensubu olduğu için Ankara, Şanlıurfa ve İzmir illerinde eğitim gördü. Ortaokul ve lise yıllarında lisanslı oyuncu olarak basketbol sporu ile uğraştı.

1993 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Matematik alanında lisans eğitimini tamamladı.

HATİCE ÖZDEMİR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çalışma hayatına 1997 yılında özel sektörde finans alanında başladı. 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine Matematik Öğretmeni olarak atanan Özdemir, Ankara’da göreve başladı ve burada iki yıl öğretmenlik yaptı.

2004-2016 yılları arasında İstanbul’da farklı okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2016 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanan Özdemir, bu görevini 11 Nisan 2022 tarihine kadar 6 yıl yürüttü.

Özdemir, 11 Nisan 2022 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürü olarak Malatya iline atandı.

19 Ağustos 2022 Cuma gününün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hatice Özdemir getirildi.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Vatanımızı bırakmak istemiyoruz ama gitmek zorundayız''Vatanımızı bırakmak istemiyoruz ama gitmek zorundayız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!
Araç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç sonAraç içinden gelen sese koştular! Kahreden manzara, korkunç son
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli seçmen sayısını açıkladı!

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Almanlar Sörloth transferini resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Göçmen kaçakçısının o sözleri sosyal medyada gündem oldu! Ümit Özdağ “Seni Zafer Turizm’de işe alacağım” diyerek paylaştı

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim

İlginizi Çekebilir

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Bebeğini böyle ölüme terk etti! Daha öncede aynı şeyi yapmış

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

Hem erkek hem de kız arkadaşı var! “Cinsellik sözleşmesi...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.