Hatice Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararının ardından vatandaşlar tarafından internette 19 Ağustos 2022 Cuma gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Peki Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir kimdir? Hatice Özdemir hangi görevlerde bulundu, nereli ve kaç yaşında?

MALATYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ HATİCE ÖZDEMİR KİMDİR?

Hatice Özdemir, 1972 yılında Rize’de dünyaya geldi.

Hatice Özdemir, babası emniyet mensubu olduğu için Ankara, Şanlıurfa ve İzmir illerinde eğitim gördü. Ortaokul ve lise yıllarında lisanslı oyuncu olarak basketbol sporu ile uğraştı.

1993 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde Matematik alanında lisans eğitimini tamamladı.

HATİCE ÖZDEMİR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çalışma hayatına 1997 yılında özel sektörde finans alanında başladı. 2002 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine Matematik Öğretmeni olarak atanan Özdemir, Ankara’da göreve başladı ve burada iki yıl öğretmenlik yaptı.

2004-2016 yılları arasında İstanbul’da farklı okullarda öğretmenlik, müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2016 yılında İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanan Özdemir, bu görevini 11 Nisan 2022 tarihine kadar 6 yıl yürüttü.

Özdemir, 11 Nisan 2022 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürü olarak Malatya iline atandı.

19 Ağustos 2022 Cuma gününün atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hatice Özdemir getirildi.

Evli ve 3 çocuk annesidir.



