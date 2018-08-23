Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü

Anadolu'ya ilk giriş kapısı, şanlı tarihte önemli yeri bulunan Kubbetül İslam kenti Ahlat'ın geleneksel sporlara ev sahipliği yapmasının en büyük özlemlerinden biri olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle dedi:

Ahlat ile Ulupamir takımları arasında yapılan kök börü yarışmasında heyecanlı anlar yaşayan seyirciler, milli güreşçilerin mücadelesini de ilgiyle izledi.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda yapılan kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları, geleneksel oyun etkinlikleri ile Kırgızların gelin-damat toyu yoğun ilgi gördü.

"Cumhurbaşkanımızın himayesinde düzenlenen etkinliklerle yarının geleceği olan yavrularımıza ata sporlarımızı yaşatmak, tarihi şanlarla dolu olan ecdadın sporlarını onlara sevdirmek çok önemli. Bugün başlayan Ahlat'taki 947. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen etkinliğin bizim için aynı önemi var. Bu topraklar bizim yüzyıllardır kadim medeniyetimizde önemli yer tutan topraklardır.

8 binin üzerinde tarihi mezarıyla, her bir mezar taşındaki sanat şaheseri taşlarıyla tarihe tanıklık eden bu şehir, Anadolu'nun bu milletin olduğunun tapusu, belgesidir."

- "Bu topraklarda kardeşçe yaşadık"

Ustaoğlu, tüm ihtişamıyla ayakta duran kümbetleriyle, kalesiyle ve ecdadın emaneti camileriyle Ahlat'ın açık hava müzesi olduğunu anlattı.

Şanlı tarihte köklü yere sahip ata sporlarını yaşatmanın, geçmişten geleceğe aktarmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Ahlat'ta da bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Buraya 'kuruluşun kenti' diyoruz. Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu milletin tekrar şahlanışının, dirilişinin mitingini binlerce vatandaşın katılımıyla yaşayacağız. Ahlat'tan Çanakkale'ye bu topraklar yıllardır tüm unsurlarıyla kardeşçe yaşadı, bundan sonra da yaşamaya devam edecek.