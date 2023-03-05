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Malezya'dan Portekiz'e gidiyordu: Konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

05.03.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, "MSC İSTANBUL" adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi. Öte yandan kanalda en son 9 Ocak'ta Glory isimli yük gemisi karaya oturmuştu.

Malezya'dan Portekiz'e gidiyordu: Konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

Süveyş Kanalı'nda, "MSC ISTANBUL" isimli yük gemisinin karaya oturduğu ancak deniz trafiği aksamadan römorkörler aracılığıyla kanalın açıldığı bildirildi.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, yaptığı yazılı açıklamada, Malezya'dan gelip Portekiz'e gitmekte olan MSC ISTANBUL konteyner gemisinin kanaldan geçtiği sırada karaya oturduğunu ifade etti.

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Ana kontrol merkezinde geminin karaya oturduğu bilgisi alınır alınmaz 4 römorkörün devreye sokulduğunu ve geminin tekrar yüzdürüldüğünü belirten Rabi, kanaldaki gemi trafiğinin olaydan etkilenmediğini kaydetti.

Süveyş kanalında en son 9 Ocak'ta Glory isimli yük gemisi karaya oturmuştu. (AA)

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