HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Malezya'da fil okul bahçesine girdi

Malezya'da fil okul bahçesine girdi

22.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Malezya'da fil okul bahçesine girdi

Malezya'nın Perak eyaletindeki doğal yaşam alanından uzaklaşan fil, okulun bahçesinde dolaşırken görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda filin, eyalete bağlı Grik kentindeki okul binasının önünde kendisini görüntüleyen kişiyi uzaklaştırmaya çalışması yer alıyor.

Videonun kısa sürede internette yayılmasının ardından açıklama yapan Perak Doğal Yaşam ve Ulusal Parklar Birimi Direktörü Yusuf Şerif, 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi filin, okulun etrafındaki duvarı kırarak bahçeye girdiğini belirtti.

Yusuf, filin okul bahçesine girmesiyle kimsenin yaralanmadığını dile getirerek, olayın ardından yetkililerin duvarı tamir edip filleri uzak tutmak için mavi ışıklarla donattıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
'Cinsiyet değiştirmek' isteyen kadına "260 kiloluk" engel'Cinsiyet değiştirmek' isteyen kadına "260 kiloluk" engel
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Survivor ile ünlenmişti! Son hali olay oldu

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

Olay paylaşım! Ablasıyla dudak dudağa

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

50 milyon yıllık cinsel organ, sahibinin türünü ortaya çıkardı

İskoçya'da 'cinsiyet değiştirmek' isteyen kadına "260 kiloluk" engel

'Cinsiyet değiştirmek' isteyen kadına "260 kiloluk" engel

Japonya’da kendini kiralayan adam hiçbir şey yapmama hizmeti sunuyor

'Hiçbir şey' yapmamak için kendini kiralıyor!

Araştırma: Dünyadan geriye yanmış, cansız bir kaya kalacak

Araştırma: Dünyadan geriye yanmış, cansız bir kaya kalacak

Malatya'da ayının kar oyunu gülümsetti

Sevimli ayının karla oyunu gülümsetti

'Ölüleri duyan' medyumların gizemi çözüldü!

'Ölüleri duyan' medyumların gizemi çözüldü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.