HABER

Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu iddialarına adı karışan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı iş adamı Khadem al-Qubaisi'nin Fransa'da bulunan yaklaşık 27 milyon avroluk varlığına el konuldu

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ile irtibatı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş adamı Khadem al-Qubaisi'nin Fransa'daki birtakım varlıklarına el kondu.

1MDB yolsuzluğu iddialarını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesindeki rapora göre Fransız yetkililer, Khadem'e ait olduğu belirlenen 11 milyon avroluk ev, Ramatuelle'de bulunan 7,9 milyon avroluk lüks villa, Paris'te 4,4 milyon avroluk apartman ve Paris'teki Champ de Mars meydanı yakınlarında 4,6 milyon avroluk bir araziye el koydu.

Khadem'in iş görüşmelerini genellikle ülkenin güneyindeki Fransız Rivierası'nda yaptığının belirtildiği raporda, BAE vatandaşı iş adamının, 1MDB soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen Low ile de birkaç defa görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

İki ismin, 1MDB'den zimmete para geçirmeye yönelik plan yaptıkları da raporda öne sürüldü.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.

PARTNER"Onur’un zekâsına âşık oldum""Onur’un zekâsına âşık oldum"
Zeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşının boğazını kestiZeytinburnu'nda tartıştığı arkadaşının boğazını kesti
DHA muhabiri Arıgan'ın acı günüDHA muhabiri Arıgan'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1MDB Fransa Malezya Necip Rezak Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

Antalya'da Aralık ayında deniz keyfi

Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

Sivas'taki 'hobbit köyü'nden kış manzaraları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.