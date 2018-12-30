Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Malezya Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu iddiaları kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho ile irtibatı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iş adamı Khadem al-Qubaisi'nin Fransa'daki birtakım varlıklarına el kondu.

1MDB yolsuzluğu iddialarını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesindeki rapora göre Fransız yetkililer, Khadem'e ait olduğu belirlenen 11 milyon avroluk ev, Ramatuelle'de bulunan 7,9 milyon avroluk lüks villa, Paris'te 4,4 milyon avroluk apartman ve Paris'teki Champ de Mars meydanı yakınlarında 4,6 milyon avroluk bir araziye el koydu.

Khadem'in iş görüşmelerini genellikle ülkenin güneyindeki Fransız Rivierası'nda yaptığının belirtildiği raporda, BAE vatandaşı iş adamının, 1MDB soruşturmasının kilit ismi olarak bilinen Low ile de birkaç defa görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

İki ismin, 1MDB'den zimmete para geçirmeye yönelik plan yaptıkları da raporda öne sürüldü.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması