Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iki şirket yöneticisine hapis ve para cezası verildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre bir süredir 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında Abu Dabi'de yargılanan Uluslararası Petroleum Yatırım Şirketi'nin (IPIC) eski yöneticileri Kadem el Kubeyşi ve Muhammed Bedevi el Hüseyini, 1MDB fonundan gelen ödeneği kötüye kullandıkları gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, BAE'li Kubeyşi'ye 15 yıl, ABD vatandaşı Hüseyini'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi.

1MDB yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen eski IPIC yöneticilerine ayrıca 336 milyon dolar (1,9 milyar Türk Lirası) para cezası verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanma süreci devam eden eski Başbakan Necip Rezak, önceki duruşmalarında 1MDB şirketinin IPIC ile giriştiği ticarete dair sorgulanmıştı.

-1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.