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Malezya'daki yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 18:38 | Son Güncelleme

Malezya Kamu Kalkınma Fonu yolsuzluğu soruşturması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yargılanan Uluslararası Petroleum Yatırım Şirketi'nin eski iki yönetcisi 10 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında haklarında soruşturma açılan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşı iki şirket yöneticisine hapis ve para cezası verildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre bir süredir 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında Abu Dabi'de yargılanan Uluslararası Petroleum Yatırım Şirketi'nin (IPIC) eski yöneticileri Kadem el Kubeyşi ve Muhammed Bedevi el Hüseyini, 1MDB fonundan gelen ödeneği kötüye kullandıkları gerekçesiyle suçlu bulundu.

Mahkeme, BAE'li Kubeyşi'ye 15 yıl, ABD vatandaşı Hüseyini'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi.

1MDB yolsuzluğuna karıştığı tespit edilen eski IPIC yöneticilerine ayrıca 336 milyon dolar (1,9 milyar Türk Lirası) para cezası verildi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında yargılanma süreci devam eden eski Başbakan Necip Rezak, önceki duruşmalarında 1MDB şirketinin IPIC ile giriştiği ticarete dair sorgulanmıştı.

-1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın, fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar vasıtasıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk, Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paranın Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan Necip, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında 42 suçlamayla yargılanıyor.

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