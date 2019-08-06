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Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a diyalog çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 15:52 | Son Güncelleme

Malezya Dışişleri Bakanlığı: - "(Hindistan'ın Cammu Keşmir kararına dair) Malezya, mevcut gerilimin hafiflemesi ve barışçıl çözüm bulunması için iki yakın komşunun yeniden diyalog ve müzakerede bulunmasını desteklemektedir"

Malezya hükümeti, Hindistan Anayasası'nda Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370. maddenin iptal edilmesi kararına ilişkin diyalog çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Malezya'nın Hindistan ve Pakistan ile dostane ilişkilerinin olduğu vurgulanarak "Malezya, mevcut gerilimin hafiflemesi ve barışçıl çözüm bulunması için iki yakın komşunun yeniden diyalog ve müzakerede bulunmasını desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'deki son gelişmeler ve artan gerilime ilişkin Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile dün telefonda görüşmüştü.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370. maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi) 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla dün kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir Malezya Pakistan

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