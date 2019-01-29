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Malezyalı öğrenciler Diyarbakır'a hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:43 | Son Güncelleme

Dicle ile Malaya üniversiteleri arasındaki protokol kapsamında Malezya'dan gelen 29 öğrenci, tarihi Sur ilçesini gezdi - Öğrencilerden Sharifah Nurul Ain Aqilah: - "Diyarbakır'a gelmeden önce tarihi bir yer olduğunu düşünüyordum. Buraya geldiğimizde beklediğimizin ötesinde bir yerle karşılaştık. Hem tarihi hem de modern bir şehir" - Asyraf Fahmi bin Abdülaziz: - "Bütün Malezyalıların gelip burayı görmesi gerekiyor. Türkiye'nin daha önce büyük bir millet ve ulusa sahip olduğunu biliyordum ancak gördükten sonra daha büyük olduğunu fark ettim"

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Malezya'da bulunan Malaya Üniversitesinden 29 öğrenci, Dicle Üniversitesi (DÜ) ile yapılan protokol kapsamında geldikleri Diyarbakır'a hayran kaldı.

İki üniversite arasında yapılan protokol uyarınca, Malaya Üniversitesi öğrencilerine yönelik "İslam Eğitimi Tarihi Bilgi Arayışı Serüveni" programı düzenlendi.

Bu kapsamda Malezya'dan Diyarbakır'a gelen 29 öğrenci, tarihi Sur ilçesinde İçkale, Hazreti Süleyman Cami, Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Arif müzeleri, Hasan Paşa Hanı ve İslamın beşinci Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'nin de aralarında bulunduğu mekanları gezdi.

Öğrencilerden Asyraf Fahmi bin Abdülaziz, Türkiye'nin tarihi ve kültürünü tanımak, buradaki gençlerle diyaloglarını artırmak için programa katıldıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın birçok medeniyetin izlerini taşıdığını gördüğünü anlatan Abdülaziz, "Tarihi ve kültürel olarak harika bir yer. Bütün Malezyalıların gelip burayı görmesi gerekiyor. Türkiye'nin daha önce büyük bir millet ve ulusa sahip olduğunu biliyordum ancak gördükten sonra daha büyük olduğunu fark ettim." dedi.

Kentte kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Abdülaziz, "İnsanları çok cömert, cömertlikleri bizi çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Sıtı Aısyah da Diyarbakır'ın çok sakin ve huzurlu bir şehir olduğuna işaret ederek, "Burası çok büyük medeniyete sahip. Çok tarihi eser var. Program sayesinde Türkiye hakkında bilgi sahibi olacağız. Ülkemizde Türkiye ile ilgili haberleri de takip ediyoruz." diye konuştu.

-"Burasıyla gönül bağımızın olduğunu fark ettik"

Sharifah Nurul Ain Aqilah ise kendilerini misafir ettiği için DÜ'ye teşekkürlerini iletti.

Şehirdeki tarihi mekanlara hayran kaldıklarını anlatan Aqilah, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a gelmeden önce tarihi bir yer olduğunu düşünüyordum. Buraya geldiğimizde beklediğimizin ötesinde bir yerle karşılaştık. Hem tarihi hem de modern bir şehir. Ulu Cami hakkında daha önce bazı bilgiler edinmiştim. Ama burda olmak apayrı güzel bir duygu oluşturdu. Burasıyla gönül bağımızın olduğunu fark ettik."

- "Yurt dışındaki 150 üniversiteyle temas kurduk"

DÜ Türkçe Öğretim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Faruk Gökçe ise 2 hafta misafir edecekleri öğrencilere temel Türkçe eğitimi vereceklerini ve kenti tanıtacaklarını söyledi.

Konukları için çok renkli bir program hazırladıklarını vurgulayan Gökçe, "Öğrencileri ebru ve hat kurslarına götüreceğiz. Müslüman Malezya halkı, Türkiye'deki İslam tecrübesini ve atmosferi birebir gözlemleyecek. Diyarbakır bunun en önemli merkezlerinden birisi." dedi.

Programın bölgeyle ilgili oluşturulan olumsuz algının yıkılmasına katkı sağlayacağını belirten Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'ı her yönüyle hak ettiği şekilde tanıtmak için çalışma yürütüyoruz. Bunun için yurt dışındaki 150 üniversiteyle temas kurduk. Kentin, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden, Orta Doğu ve Avrupa'nın en önemli merkezlerinden olduğunu gelenlere anlatacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Dicle Üniversitesi Diyarbakır Malay Üniversitesi

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