Malezyalı öğrenciler Diyarbakır'a hayran kaldı

Diyarbakır'ın birçok medeniyetin izlerini taşıdığını gördüğünü anlatan Abdülaziz, "Tarihi ve kültürel olarak harika bir yer. Bütün Malezyalıların gelip burayı görmesi gerekiyor. Türkiye'nin daha önce büyük bir millet ve ulusa sahip olduğunu biliyordum ancak gördükten sonra daha büyük olduğunu fark ettim." dedi.

Öğrencilerden Asyraf Fahmi bin Abdülaziz, Türkiye'nin tarihi ve kültürünü tanımak, buradaki gençlerle diyaloglarını artırmak için programa katıldıklarını söyledi.

Bu kapsamda Malezya'dan Diyarbakır'a gelen 29 öğrenci, tarihi Sur ilçesinde İçkale, Hazreti Süleyman Cami, Cahit Sıtkı Tarancı ile Ahmet Arif müzeleri, Hasan Paşa Hanı ve İslamın beşinci Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'nin de aralarında bulunduğu mekanları gezdi.

Kentte kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Abdülaziz, "İnsanları çok cömert, cömertlikleri bizi çok etkiledi." ifadesini kullandı.

Sıtı Aısyah da Diyarbakır'ın çok sakin ve huzurlu bir şehir olduğuna işaret ederek, "Burası çok büyük medeniyete sahip. Çok tarihi eser var. Program sayesinde Türkiye hakkında bilgi sahibi olacağız. Ülkemizde Türkiye ile ilgili haberleri de takip ediyoruz." diye konuştu.

-"Burasıyla gönül bağımızın olduğunu fark ettik"

Sharifah Nurul Ain Aqilah ise kendilerini misafir ettiği için DÜ'ye teşekkürlerini iletti.

Şehirdeki tarihi mekanlara hayran kaldıklarını anlatan Aqilah, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'a gelmeden önce tarihi bir yer olduğunu düşünüyordum. Buraya geldiğimizde beklediğimizin ötesinde bir yerle karşılaştık. Hem tarihi hem de modern bir şehir. Ulu Cami hakkında daha önce bazı bilgiler edinmiştim. Ama burda olmak apayrı güzel bir duygu oluşturdu. Burasıyla gönül bağımızın olduğunu fark ettik."

- "Yurt dışındaki 150 üniversiteyle temas kurduk"