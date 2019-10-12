Mali'de hükümet silahsızlandırma süreci başlattı

Bölgedeki kanaat önderleri de silahsızlandırma sürecinin disiplinli yürütülmesi durumunda çok sayıda kişinin silah bırakacağı ve bölgenin kısa sürede istikrara kavuşacağı mesajını verdi.

DDR'nin özellikle kuzeydeki isyancı, öz savunma grupları ile milisleri kapsayacağına ve onları silah bırakmaya ikna etmek şeklinde ilerleyeceğine değinen Cisse, sürece yüzlerce kişinin dahil olmasını beklediklerini ifade etti.

DDR, bölgedeki isyancıların silahlı grupların silahlarını bırakarak mesleki eğitim programlarından yararlanıp sivil hayata dönmelerini kapsıyor.

Kasım 2018'de de Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (MINUSMA) Gao'da başlattığı silahsızlandırma sürecinde 3 ayda 5 bin isyancı silah bırakmıştı.

Mali'nin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Gerek Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker gerekse 15 bin kişilik MINUSMA şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

