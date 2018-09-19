Mali'de sel: 13 ölü, 14 yaralı

ANKARA/ Batı Afrika ülkelerinden Mali'de aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sivil Koruma Müdürü Albay Seydou Doumbia, yaptığı açıklamada, Nijer Nehri kıyılarında aşırı yağışların yol açtığı selde 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.
Doumbia, sel nedeniyle bölgedeki 15 bin 600 evin zarar gördüğünü ifade etti.
Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle sel felaketlerinin artabileceği yönünde halka uyarıda bulundu.
Afet Koordinasyon İşleri Genel Müdürü Yaya Boubacar da sel mağdurları için geçici barınma imkanı sağladıklarını kaydetti.
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