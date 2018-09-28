Mali'deki Tuaregler arası çatışmada 27 kişi öldü

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde Tuareglerin yaşadığı İnkar köyünde meydana gelen kabile içi çatışmada 27 kişinin öldüğü bildirildi.

Mali Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer sınırındaki Menaka kentine bağlı İnekar köyünde, Tuareglere yönelik saldırı olarak açıklanan olayın, kabile içi çatışma olduğu belirtildi.

Olayda 27 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, bölgeye olayı soruşturmak ve istikrarı sağlamak için güvenlik güçlerinin sevk edildiği ifade edildi.

Yerel bir yetkili, motosikletli bir grubun köye silah ve el bombalarıyla saldırdığını, 12 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Bölgede bu yılki toplumsal şiddet olaylarında, çoğu Fulani ve Tuareg kabilelerine mensup 200 kişi öldürüldü.

Kökenlerinin Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad ile Amazikliler olduğu rivayet edilen Tuaregler, en çok Libya, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyor. Afrika'nın en büyük ve köklü kabileleri arasında yer alan Tuareglerin sayısının 3,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

