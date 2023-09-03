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Maltepe'de dehşet anları! Birbirlerine kurşun yağdırdılar... O anlar kamerada

03.09.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Maltepe ilçesinde seyir halindeki aracın önünü kesen bir kişi, otomobilden inerek kurşun yağdırdı. Önü kesilen sürücü ise kaçan aracın arkasından ateş etti. Silahların patladığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Maltepe'de dehşet anları! Birbirlerine kurşun yağdırdılar... O anlar kamerada

İstanbul Maltepe’de bir kişi, seyir halindeki aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan araçtaki sürücü de, kendisine ateş eden kişinin peşinden ateş açtı.

Olay, Maltepe Tugay Yolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan bir kişi aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı.

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Yolunu kestiği araca ateş eden adam daha sonra aracına binerek kaçtı.

Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etti.

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İki sürücünün silahlı çatışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Maltepe çatışma

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