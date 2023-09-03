Maltepe'de dehşet anları! Birbirlerine kurşun yağdırdılar... O anlar kamerada

İstanbul Maltepe’de bir kişi, seyir halindeki aracın önünü kesip kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan araçtaki sürücü de, kendisine ateş eden kişinin peşinden ateş açtı.

Olay, Maltepe Tugay Yolu'nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın önüne otomobilini sürerek durmasını sağlayan bir kişi aracından inerek otomobile ateş etmeye başladı.

Yolunu kestiği araca ateş eden adam daha sonra aracına binerek kaçtı.

Sıkıştırılan aracın sürücüsü ise o sırada kaçan otomobilin arkasından ateş etti.

İki sürücünün silahlı çatışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)



