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Maltepe’de binlerce kişilik fener alayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 22:45 | Son Güncelleme

Maltepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi.

Maltepe’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla binlerce kişinin katılımıyla fener alayı düzenlendi. Yürüyüşün sonunda sevilen grup Manga’nın konseriyle vatandaşlar coştu.
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılan binlerce vatandaş, Türk bayraklarıyla Maltepe Belediye binası önünde toplandı. Yürüyüş Maltepe Meydanı’nda sona erdi. Yürüyüşe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Zafer Bayramımız Türkiye’ye Türk ulusuna, Türk gençliğine kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Afyon’da başlattığı ve 9 Eylül’de İzmir’de bitirdiği bu şanlı tarihimizin temellerini yaşatmak, genç nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Tüm Türkiye’nin Zafer Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Bundan tam bir ay önce Kocatepe’ye gittim”
Maltepe Meydanı’nda sona eren fener alayının ardından oluşturulan platforma çıkan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugünü düşünerek tam bundan bir ay önce Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sabah saat 05.30’da ‘Ordular ileri’ emrini verdiği Kocatepe’de ki o mevziye gittim. Neden gittim oraya çünkü o anı, o coğrafyayı, o havayı teneffüs etmek istedim. Eğer hala aranızda Kocatepe’ye Dumlupınar’a gitmemiş olan gençlerimiz varsa bir gün mutlaka oraya ayağınızın değmesi lazım. Göreceksiniz ki o tepeden bir şahin gibi bakan Mustafa Kemal’in o yüz kilometrelik alanda düşman kuvvetlerini nasıl da tuzağa düşürdüğünü hayretler içerisinde görürken aynı zamanda Mustafa Kemal’in o asker deha kültürüne de bir kere daha saygı duymuş olacaksınız” dedi.

Manga sahne aldı
2010 yılında Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden ve ülkemize ikincilik kazandıran Manga grubu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Maltepe Meydanı’nda sahne aldı. Fener alayı yürüyüşünün son noktası olan Maltepe Meydanı’nda sahneye çıkan Manga grubu sevilen şarkılarını binlerce vatandaş ile birlikte söyledi. Grup solisti Ferman Akgül’e teşekkür ederek çiçek takdim eden Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, konsere gelen vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir kez daha kutladı.

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