Mamut SHOTS, kısa hikayeler ile sanatseverlere ilham oldu

İSTANBUL (AA) - Güncel sanatta umut vadeden sanatçılar için benzersiz bir keşif alanı sunan ve 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, on binlerce sanatseverle buluştu.

Mamut Art Project'ten yapılan açıklamaya göre, 50 sanatçının 600’den fazla eserinin sergilendiği Mamut'un 7. edisyonunda; motivasyon, kolektif güç, farkındalık, cesaret, ilk adım ve üretken olma gibi kavramları, Mamut SHOTS adı altında heyecan verici bir konuşma serisine dönüştürüldü.

Sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin sanatseverlerle buluşmasını sağlayan Mamut Art Project; yeni programı Mamut SHOTS ile Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’i konuk olarak ağırladı. Mamut’ta, binlerce kültür sanat takipçisi alanında uzman isimlerden ilham veren hikayeler dinledi.

Unlimited Publications Genel Yayın Yönetmeni Merve Akar Akgün iş birliğinde gerçekleşen programda konuk olarak ağırlanan Kürşat Başar, "Gerçek motivasyon insanın içinden gelir. Bir reklam metni ile sanat eserini kıyaslayacak olursak reklam metni; bir ürünü daha çok parlatma, hatta göz boyama olabilir. Halbuki sanat eseri, bir sonuç düşünülerek yapılan bir şey değil ya da öyle olmamalı. Benim de genç sanatçı ve sanatçı adaylarına tavsiyem; her zaman yüreğinin sesini dinlemeleri... Daha fazla tanınmak için sevmediğiniz bir şeyi yapmayın. Çünkü bu, belki başkalarına keyif verebilir ama sizi mutlu etmeyecektir." ifadelerini kullandı.