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  4. Mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzola bir anda kaybolunca şoke oldular! Görüntüleri izleyince anladılar

Mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzola bir anda kaybolunca şoke oldular! Görüntüleri izleyince anladılar

30.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde iki esnaf, mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzolayı köpeğe kaptırdı.

Savaştepe Sanayi Sitesinde esnaflık yapan Murat Gül ve Çağlar Eker, mangal yapmak için 2 kilo pirzola aldı. Daha sonra sanayi sitesindeki iş yerlerine giden Gül ve Eker, mangal hazırlıklarını yaparken eti iş yerinin avlusuna bıraktı.

Mangalı yakıp masayı hazırlayan Gül ve Eker, sıra pirzolayı pişirmeye geldiğinde aldıkları eti aramalarına rağmen bir türlü bulamadı. Gül ve Eker, en son iş yerinin güvenlik kamerasına baktıklarında etin, bir sokak köpeği tarafından alındığını gördü.

"ETİ HAYAL EDEREK PATLICAN YEDİK"

Esnaf Çağlar Eker, AA muhabirine, eti alıp iş yerine getirdikten sonra arkadaşı Murat Gül'ün markete gittiğini kendisinin de mangal hazırlıklarını yaptığını söyledi.

Daha sonra eti bulamadıklarını belirten Eker, "Arkadaşım geldikten sonra et nerede dedim. Eti koyduğu yeri gösterdi. Bulamadık. Başka et alacak paramız da kalmamıştı. Biz de patlıcan közledik. Etin hayalini kurarak patlıcanı yedik." diye konuştu.

Esnaf Murat Gül de "Eti yemek nasip olmadı. Eti yiyemeyince arkadaş çok güzel bol zeytinyağlı bir salata yapmış. Bir de patlıcan közledik. Afiyetle onları yedik. Karnımızı bir şekilde doyurduk." dedi.

(AA)

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