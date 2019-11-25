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Manisa AK Parti’de Hızlı koltuğu devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.11.2019 16:10 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Marmara Bölgesi’nde koordinatör olarak görevlendirilmesinin ardından düzenlenen törenle görevi eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’ya devretti.AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Berk Mersinli’nin Marmara Bölgesi’nde koordinatör olarak görevlendirilmesinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı getirildi.

Eski AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Marmara Bölgesi’nde koordinatör olarak görevlendirilmesinin ardından düzenlenen törenle görevi eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı’ya devretti.
AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevini yürüten Berk Mersinli’nin Marmara Bölgesi’nde koordinatör olarak görevlendirilmesinin ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevine eski Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı getirildi. AK Parti Manisa İl Başkanlığı görevinde gerçekleştirilen görev değişikliğinin ardından eski başkan Mersinli düzenlenen törenle görevi Hızlı’ya devretti.
Törende konuşan eski başkan Mersinli, “Genel Merkezimiz 81 il ile istişareler yaptı. Kendilerinin ne düşündüklerini sordu. Ben de Manisa İl Başkanı olarak bunlardan biriydim. Ben kongre döneminden önce görevi bırakmak istediğimi söyledim. Kendileri de bu noktada değerlendirmelerini yaptılar. Eylül-Ekim gibi bu değerlendirmelerden sonra Cumhurbaşkanımıza konu arz edildi. Bizim için de böyle bir görevi bırakmanın uygun olacağını söyledik. Akabinde de Marmara Bölgesi’nde koordinatörlük görevi verdiler. İlimizin de belli olacağı şekilde başlayacağız. AK Parti böyle bir parti. Samimiyetle hizmet ettiğiniz zaman mutlaka size bir şeyler düşer. Salih Hızlı benim siyaseten çok şeyler öğrendiğim bir insan. 15 yıl çok başarılı bir şekilde Akhisar’a hizmet etti. 3 dönem kuralının uygulanması sebebiyle tekrar aday olmamıştı. O da gayretli, davasına samimiyetle bağlı olan bir insan” dedi.
Yeni dönemde yönetim şeklinin sinyallerini veren AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olurlarıyla il başkanlığı görevi bana tevdi edildi. Şimdi hep birlikte sizlerle birlikte, sizlerin gayretiyle milletvekillerimiz, eski il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, bütün teşkilatımızla birlikte Manisa’ya hizmet edeceğiz. Berk başkanımın dönemi farklılık arz ediyordu. Biraz önce kendisiyle sohbet ederken 3 tane seçim geçirdi. Bundan önce çok fazla operasyonel işlerimiz vardı. Bu dönem biraz daha stabil bir dönem. Kendimizi daha çok sahaya yansıtabileceğimiz, daha çok politika üretebileceğimiz, Manisa’yla ilgili hayallerimizi, bütün Manisa’yla birlikte ortak hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir döneme giriyoruz. Burada hep beraber bilgi birikimini kuşanarak, samimiyetimizle Manisa’ya rol çalmadan kendi durumumuzu ve pozisyonumuzu koruyarak hizmet edeceğiz. Manisa’yı anlamaya çalışacağız. Çok kadim, tarihi derinliği olan bir şehir. Dolayısıyla onu anlamak biraz emek istiyor. Anladığınız zaman çok daha fazla seveceğiz. Manisa’da güzel günlere yürüyeceğiz. Uhulet ve suhuletle derler, bunu takip edeceğiz. Sesimizi değil sözümüzü yükselteceğiz ve tüm zamanların en iyi hizmetlerini yapan AK Partimizi, Manisa’mızı daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.
Öte yandan “Cumhur İttifakı” kapsamında çalışmalarına devam edeceklerini belirten Hızlı, “Bu arada tabi bizim bir ‘Cumhur İttifakı’mız var. Bu ittifak prensipleri çerçevesinde genel başkanlarımızın ve genel merkezimizin prensipleri doğrultusunda süreci yürüteceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi il ve ilçe teşkilatlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile birlikte 17 çok değerli ilçemizde toplam kaliteye önem vererek, var olan organizasyonlara biz de görevimiz çerçevesinde katkıda bulunacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Hızlı, kongre sürecine kadar mevcut yönetimle devam edileceğini söyledi.
Konuşmaların ardından eski Başkan Mersinli görevi Hızlı’ya devretti.

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