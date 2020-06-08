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Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 16:26 | Son Güncelleme

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Köprübaşı İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu Kaymakam Ahmet Korkmaz Başkanlığı'nda toplandı. Kurul, ilçeye bağlı Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Temrek, Borlu, Alanyolu ve Çayköy mahallelerinde maskesiz dışarı çıkılmasını yasakladı. Kurul sonrası yapılan açıklamada "Covid-19 salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; İlçemiz Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Temrek, Borlu, Alanyolu ve Çayköy mahallelerinde bugün saat 17.00'den sonra maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştır. Yukarıda yazılı karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacaktır. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

3 SOKAK KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Manisa Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi'nde 3 sokağın koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "İlimiz Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi, Gaçaroğlu Sokak, Battal Sokak ve Sedef Sokak korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 07 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.06.2020 tarihli ve 2020/6-1 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

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