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Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Manisa Ahmetli'de akaryakıt yüklü tanker ile kamyon çarpıştı. Olası bir facianın eşiğinden dönüldüğü kazada bir kişi yaralandı.

Manisa'da akaryakıt tankeri ile kamyon çarpıştı

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara E-96 yolu Gökkaya Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mustafa Gök'ün (55) kullandığı kamyona, aynı yönde giden İsmail Semirgen (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tanker çarptı. Kamyon, yol kenarında son anda yan yatmazken, tankerin kabininde sıkışan Semirgen ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Semirgen, sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA

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Manisa Kaza

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