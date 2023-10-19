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Manisa'da eşi Elif Irmak'ı vahşice katletmişti! "Gaipten sesler duydum" diyen Ahmet Emre Irmak ile ilgili beklenen rapor geldi

19.10.2023 09:13 | Son Güncelleme:
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Manisa'da 18 yaşındaki eşi Elif Irmak'ı saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir arazide karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldüren Ahmet Emre Irmak ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gaipten sesler duyduğunu iddia eden Irmak hakkında hastanede ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna karar verildi. Hakkında müebbet hapis cezası talep edilen Irmak hakkında kararın 14 Kasım'da görülecek duruşmada açıklanması bekleniyor.

Manisa'da eşi Elif Irmak'ı vahşice katletmişti! "Gaipten sesler duydum" diyen Ahmet Emre Irmak ile ilgili beklenen rapor geldi

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak'ta 30 Kasım 2022 tarihinde yaşanan olayda; eşi Elif Irmak (18) ile ‘kürtaj yaptırdığı’ iddiasıyla tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak'ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçaklayarak öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Hamile olmadığı anlaşılan Elif Irmak’ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Eşini kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"GAİPTEN SESLER DUYDUM"

Sanık, geçen Temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum. Saçından ve kolundan tutup sürükledim. 100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum" şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.

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Mahkemenin Eylül ayında görülen üçüncü duruşmasında ise Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen sanık hakkında hekimlerin tanı koyamadığı, bu nedenle 1 ay gözetim altında tutulması gerektiğini bildiren ön rapor okundu. 1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

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BEKLENEN RAPOR GELDİ

Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini ‘gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren cinayet zanlısının ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna karar verdi. “Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır” şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, 14 Kasım’da görülecek duruşmada sanık hakkında kararın açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa

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