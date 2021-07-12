HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

12.07.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otobüsün çarpışması sonrası meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.

Manisa'da feci kaza! İşçi servisiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Kaza, sabah 07.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kula yolu Tepeköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Alaşehir'e işçi getiren Bekir Karabulut (50) idaresindeki minibüs, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Gülser Akkaya (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AW368387_01

Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ekibiyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobil içerisinde bulunan sürücü Gülser Akkaya'nın kayınvalidesi Neriman Akkaya (73) ile otomobil içerisinde bulunan ve sürücü Bekir Karabulut'un eşi Emine Karabulut (48) olay yerinde hayatlarını kaybetti.

AW368387_02

Öte yandan kaza nedeniyle her iki araçtan da toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
Hayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğulduHayatının şokunu yaşadı! Gözyaşlarına boğuldu
Her şey bir anda oldu! Korkunç anlar kameradaHer şey bir anda oldu! Korkunç anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Dehşeti yaşadı, kanlar içinde kaldı

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Mine Tugay'dan sansasyonel Medcezir itirafı: Aforoz edildim

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Skandal olay sonrası harekete geçildi

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

Sünnet düğününde dehşet saçtı: 2 ölü, 8 yaralı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

Tunceli'de 'Delta' alarmı: 52 kişi karantinada

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Horozun 2 aydır yaptığı şey şaşkına çevirdi: Ne gördüm ne duydum

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Köpeği tek seferde 15 yavru doğurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.