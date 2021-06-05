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  4. Manisa'da feci kaza! Otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

Manisa'da feci kaza! Otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

05.06.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşarak uçuruma düştü. Uçurumda ters dönen aracın içerisinden sürücü kendi imkanları ile çıkarken, araç içerisinde sıkışan 2 kadın ise itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da feci kaza! Otomobil uçuruma düşüp ters döndü: 3 ağır yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nurullah Sönmez(44) idaresindeki otomobil, İzmir yönünden Uşak yönüne giderken, Kavacık rampasından indiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yolun sağ tarafındaki bariyerleri aşan otomobil, uçuruma düşerek ters döndü.

3 AĞIR YARALI

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Melek Gökhan(21) ve Serap Usta(25)’yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Araç içerisinden kendi imkânları ile çıkan sürücü Nurullah Sönmez(44) ve sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan 2 kadın, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada da tedavileri yapılan ağır yaralılar, ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
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