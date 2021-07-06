Manisa'da korkunç anlar! Kamyonete çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

PARK HALİNDEKİ ARACI ALTINA GİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ferhan G. metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altına giren motosiklet sürücüsü Ferhan G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

