HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Manisa'da korkunç anlar! Kamyonete çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu

Manisa'da korkunç anlar! Kamyonete çarpan motosikletli metrelerce havaya savruldu

06.07.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havada savrulurken, yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahri Sarıtepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim D. idaresindeki kamyonet, kavşaktan dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ferhan G. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

PARK HALİNDEKİ ARACI ALTINA GİRDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ferhan G. metrelerce havalanarak yol kenarında park halindeki aracın altına girdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altına giren motosiklet sürücüsü Ferhan G., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladıŞaşkına çeviren akım! Binlerce kişi işlerini bırakıp sırt üstü yatmaya başladı
Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?Art arda ölüyorlar! Korkutan manzara: Nedeni koronavirüs mü?
Ortalık fena karıştı! Boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştıOrtalık fena karıştı! Boğalar arenada sahipleri tribünde kapıştı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca "Salgının sonu geliyor" diyerek haritayı paylaştı

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Yine durmadı, ünlü milyarderin sözünü paylaştı

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Kırmızı mayosunu giyip amuda kalktı!

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Rezaletlere bir yenisi daha eklendi! Kamerayı açık unuttu...

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

Kritik öneri: Sadece aşı olanlar girecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Bakan Koca'dan aşı açıklaması: Yarın başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Zelenskiy dünyaya duyurdu: Türkiye'de üretimine başlandı

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Mehmet Aydın'ın avukatından iddialara yalanlama

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Türkiye'nin en 'mükemmel' denizi Antalya'da!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.