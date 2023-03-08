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Manisa'da korkunç olay: Tarlada erkek cesedi bulundu!

08.03.2023 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da kan donduran bir olay yaşandı. Şehzadeler ilçesinde bulunan Yukarıçobanisa Mahallesi'nde bir tarlada erkek cesedi bulundu. Başından vurulduğu tespit edilen cesedin yanında bir tane de pompalı tüfek bulundu. Jandarma ekiplerinin şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Manisa'da korkunç olay: Tarlada erkek cesedi bulundu!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'ndeki bir tarlada yanında pompalı tüfek bulunan erkek cesedi bulundu. Cesedin 38 yaşındaki İsmail Arslan'a ait olduğu tespit edilirken jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Olay bugün 13.40 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Yukarıçobanisa Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine tarlada cansız yatan bir erkek şahıs olduğu ihbarının yapılması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde başından vurulmuş halde bulunan İsmail Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Arslan'ın yanında bulunan pompalı tüfek incelemeye alınırken, jandarmanın olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (İHA)

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