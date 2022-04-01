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Manisa'da kum fırtınası kabusu! Evlerin çatıları uçtu, otomobillerde hasar var

01.04.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da etkili olan kum fırtınası hayatı adeta felç etti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçarken, düşen kiremitler araçlara zarar verdi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

Manisa'da kum fırtınası kabusu! Evlerin çatıları uçtu, otomobillerde hasar var

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarılarının ardından Kuzey Afrika'dan gelen kum fırtınası Manisa'da etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

"6 BİN LİRALIK ZARAR VAR"

Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.

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Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

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10 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.

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2 ÖĞRENCİ YARALI

Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

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Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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