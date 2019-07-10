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Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 18:29 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, otobüsle minibüs çarpıştı, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.

Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen bir yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. (AA)

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Manisa trafik kazası

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