Manisa'da otobüsle minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Adala Mahallesi'nde, hen\u00fcz plakas\u0131 ve s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri tespit edilemeyen bir yolcu otob\u00fcs\u00fc ile minib\u00fcs \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.\n\u00d6l\u00fc ve yaral\u0131lar\u0131n oldu\u011fu kaza yerine sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. (AA)\u0130stanbul'la ilgili belgeler de var! Y\u0131llard\u0131r t\u00fcm d\u00fcnyadan saklam\u0131\u015flarAk\u00e7akale s\u0131n\u0131r\u0131na z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7 sevkiyat\u0131\u015eehit Uzman Onba\u015f\u0131, Burdur'da topra\u011fa verildi (2)
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