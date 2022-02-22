Manisa'da sır ölüm! Yaşlı çiftin cesetleri 20 gün sonra bulundu

Salihli'de oturan Serpil Akıncı ve eşi Ali Osman Akıncı'dan bir süredir haber alamayan Ankara'daki yakınları durumdan şüphelenip, polise başvurdu.

YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

İhbar üzerine çiftin Eskicamii Mahallesi 15'inci Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerini kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri Akıncı çiftinin bozulmaya başlamış cansız bedenleri ile karşılaştı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çiftin en az 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)





