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  4. Manisa'da sır ölüm! Yaşlı çiftin cesetleri 20 gün sonra bulundu

Manisa'da sır ölüm! Yaşlı çiftin cesetleri 20 gün sonra bulundu

22.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları polise başvurdu. İtfaiyenin kapıyı kırmasıyla eve giren polisler, yaşlı çifti ölü buldu. Akıncı çiftinin yaklaşık 20 gün önce öldüğü belirlenirken, cesetleri ise otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa'da sır ölüm! Yaşlı çiftin cesetleri 20 gün sonra bulundu

Salihli'de oturan Serpil Akıncı ve eşi Ali Osman Akıncı'dan bir süredir haber alamayan Ankara'daki yakınları durumdan şüphelenip, polise başvurdu.

YAKINLARI POLİSE HABER VERDİ

İhbar üzerine çiftin Eskicamii Mahallesi 15'inci Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi.

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İtfaiye ekiplerini kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri Akıncı çiftinin bozulmaya başlamış cansız bedenleri ile karşılaştı.

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ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Çiftin en az 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Manisa
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