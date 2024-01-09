Manisa’daki vinç kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Kula’ya bağlı merkez 4 Eylül Mahallesi’nde bulunan 3. Etap TOKİ konutları inşasında önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen vinç kazasında ağır yaralanan genç operatör Mert Bayat (20), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Meydana gelen vinç kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vincin rüzgârın da etkisiyle sallanmaya başladığı, bir süre sallandıktan sonra ise hayatını kaybeden operatörün manevrası ile işçilerin çalıştığı inşaatın üzerine düşmekten son anda kurtulup geriye doğru devrildiği görülüyor.

Öte yandan jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

(İHA)





