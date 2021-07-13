Manisa Kula'da 6 farklı noktada orman yangını

Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiindeki yangınlar saat 19.30 sıralarında başladı. Yangın bölgesine gelen arazöz ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme şefliklerine ait toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı. 2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. (DHA)

