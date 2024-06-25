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  4. Manisa Soma'daki deprem sonrası iki fay uyarısı! Uzman isimler o detayı açıkladı: 9 büyüklüğünde...

Manisa Soma'daki deprem sonrası iki fay uyarısı! Uzman isimler o detayı açıkladı: 9 büyüklüğünde...

25.06.2024 14:50
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Manisa'nın Soma ilçesinde dün gece saatlerine meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Bazı vatandaşları uykusundan uyandıran deprem sonrası uzman isimlerden dikkat çeken açıklamalar geldi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bir fayın kırılmasından kaynaklanmış olabileceğini belirterek iki faya dikkat çekti. Bölgede daha önce de 9 şiddetinde deprem olduğunun altını çizen uzmanlar, "Manisa çevresinde de daha önceleri çok yıkıcı depremler oldu" ifadelerini kullandı.

Manisa Soma'daki deprem sonrası iki fay uyarısı! Uzman isimler o detayı açıkladı: 9 büyüklüğünde...

Manisa'da meydana gelen deprem panik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36'da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10,24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İKİ FAYA DİKKAT ÇEKTİ

İzmir DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümlerine göre, deprem doğu-batı veya kuzey-güney uzanımlı bir fayın kırılmasından kaynaklanmış. Bölgede bu özelliklere uyan iki fay bulunuyor. Biri doğu-batı uzanımlı Soma fayı. Diğeri ise Soma ilçesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeyindeki kuzey-güney uzanımlı olan, MTA haritasında çizili ama diri fay sınıfında değerlendirilmeyen bir fay. Depremin bu iki faydan hangisinden kaynaklandığını anlayabilmek için artçı depremlerin dağılımı ve sismolojik değerlendirme sonrasında anlaşılabilir" diye konuştu.

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'DAHA ÖNCE 9 ŞİDDETİNDE DEPREM GERÇEKLEŞMİŞ'

Prof. Dr. Sözbilir, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu bölgede 1919 yılında 6.9 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde Soma depremi gerçekleşmiş, can ve mal kaybı yaşanmıştı. 1919 depreminin Soma-Kırkağaç fayından kaynaklandığı kabul ediliyor. Bu durumda, Soma ilçesinin 10 kilometre kuzeyindeki fay, bu depremin sismik kaynağı olabilir. Bunun için hem Soma-Kırkağaç fayında ve hem de kuzey-güney uzanımlı fay üzerinde hendek tabanlı paleosismolojik çalışmaların yapılması gerekiyor."

MARMARA'DAKİ FAYI ETKİLER Mİ?

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise "Ülkemiz bir deprem ülkesi. 4.8 insanların kaygı duyacağı bir deprem. Uzun süreden beri bir deprem yok Batı Anadolu'da 70'lerden beri. Türkiye'de 5.5'in üzerindeki depremler hasara neden olduğu düşünülürse 4.8 ciddi bir deprem. Manisa çevresinde de çok yıkıcı depremler var. 4.8 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'dan hissedilmez. Uzak bir yer. Bazen hissedildiği oluyor. Bursa, Çanakkale gibi illerdeki depremleri hissediyoruz. Manisa uzak hissedilmez. Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez. Marmara'daki deprem ayrı burayı etkilemesi söz konusu olamaz" dedi.

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NACİ GÖRÜR'DEN UYARI

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür de bir harita paylaşarak, 'Deprem Soma-Kirkagac Fay zonunun kuzeyinde ve Buyukisiklar-Savastepe arasinda. Muhtemelen bu yorede yeralan ve Buyukisiklara dogru uzanan KD-GB uzanimli kisa faylarin devaminda. Hasarli binalardan uzak durunuz, sevgi..' ifadelerini kullandı.

NACI

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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deprem Manisa Soma
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