Manisa'da otomobil dereye düştü: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Eren'in kullandığı otomobil, Demirci-Selendi yolu Boyacık Mahallesi yakınlarında köprüden dereye düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile Fadime (41) ve Mustafa Eren (68), Melahat Özdemir (37) ve Meryem Çetinkaya (46) yaralandı.

Sağlık ekipleri ve vatandaşların desteğiyle araçtan çıkarılarak Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

