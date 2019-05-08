Manisa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lütfü Özdemir yönetimindeki 45 PP 640 plakalı otomobil ile Gökhan Erdemir'in kullandığı 45 PP 933 plakalı kamyonet yağışın da etkisiyle kayganlaşan Demirci çevre yolu mevkisinde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Mükerrem Gül, vatandaşların yardımıyla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Lütfü Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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