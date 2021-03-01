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Manisa’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

01.03.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Manisa’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait toplam bin 646 parça tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılar ihbarı üzerine harekete geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait toplam bin 646 parça tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri tarihi eser kaçakçılar ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler Selahattin D.(62) yönetimindeki aracı İzmir-Ankara E96 karayolunda durdurup arama yaptı. Aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin 464 adet sikke, 143 tane obje, 36 tane yüzük, 1 tane ok ucu, 1 tane anahtar görünümlü tartı, 1 tane anahtar görünümlü mercek olmak üzere toplam bin 646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 Amerikan doları ele geçirildi.
Şüpheli Selahattin D.’ye 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmekten adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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