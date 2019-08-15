HABER

Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

Manisa'da tır, kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli İlçesinde, akaryakıt yüklü tırın kamyona arkadan çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara E-96 kara yolunda İsmail Semirgin (58) yönetimindeki 20 HS 788 plakalı akaryakıt yüklü tır, Ahmetli İlçesi Gökkaya Mahallesi kavşağında, Mustafa Gök (55) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü İsmail Semirgen, olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Semirgen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

Kazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmışKazı çalışmalarında bulundu! İlk kez onlar kullanmış
Down sendromlu Rabia’ya damatsız düğünDown sendromlu Rabia’ya damatsız düğün
Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret ettiTunceli Belediye Başkanı Maçoğlu İBB Başkanı İmamoğlu’nu ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmetli Manisa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Detayları ortaya çıktı! Halatla tırmandılar

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.