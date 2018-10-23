HABER

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 20:12 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Önder'in kullandığı 19 AF 389 plakalı otomobil, Demirci-Salihli karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Güngül, Mustafa ve Şefine Önder yaralandı.

Sağlık ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa ve Şefine Önder, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

PARTNERStriptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!Striptiz! Tek gecede başkalarının bir ayda kazandığı parayı kazanıyorlar!
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısıMeteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı
İngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okuduİngiltere Büyükelçisi antik tiyatroda 'İzmir Marşı' okudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
4 yaralı Demirci köprübaşı Manisa trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Bedelli askerden acı haber! Törenle uğurlandı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Durumu ağır'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere 'pedagojik formasyon' müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Fatih Portakal 29 Ekim Resepsiyonu tartışmalarına böyle yanıt verdi!

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Osmanbey’de taksicilerin “yolcu alma” kavgası kamerada

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Hakim ve Savcılar Kurulu, Ağustos 2018 Terfi Sonuçlarını açıkladı

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Suudi konsolosluğuna ait araçta Cemal Kaşıkçı'nın eşyaları bulundu!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

Cemal Kaşıkçı cinayeti için gelen infaz timinin görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.