Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Önder'in kullandığı 19 AF 389 plakalı otomobil, Demirci-Salihli karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Güngül, Mustafa ve Şefine Önder yaralandı.
Sağlık ekiplerince Köprübaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa ve Şefine Önder, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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