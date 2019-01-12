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Manisa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 00:06 | Son Güncelleme

Köprübaşı ilçesinde bir kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, bir kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı.

Çarıklar Mahallesi'nde önceki gün F.T'nin kullandığı otomobil ile çarpışan kamyonun sürücüsü M.K'nin Köprübaşı Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan M.K. çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme sebep olma" suçundan tutuklandı.

- Olay

Köprübaşı Çarıklar Mahallesi'nde önceki gün F.T'nin (29) kullandığı 45 PS 804 plakalı otomobil ile M.K. (36) idaresindeki 35 HJR 83 plakalı kamyon çarpışmış, kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralanmış, yaralılardan Güllü Tavus (56) hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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