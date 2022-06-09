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Manisalı aileye yedikleri tavuklu pilav zehir oldu! 'Seyyar satıcıdan almış'

09.06.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da seyyar satıcıdan tavuklu pilav yiyen 7 kişi hastaneye kaldırıldı. Anne ve babasının seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini belirten Mehmet Kaya, "Babam, oğlum için seyyar satıcıdan tavuklu pilav almış, oğlum da yememiş, bunun üzerine annemle babam birlikte yemişler, şimdi hastanede yatıyorlar" dedi. Seyyar pilav satıcısını gözaltına alırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı

Manisalı aileye yedikleri tavuklu pilav zehir oldu! 'Seyyar satıcıdan almış'

Manisa Alaşehir'de gün içerisindeki farklı saatlerde tavuklu pilav yiyen 7 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Seyyar satıcı L.C.'den (36) tavuklu pilav yediklerini belirten Süleyman Kaya (52), Fatma Kaya (48), A.A. (47), G.G. (24), H.G. (26), B.K. (25) ve F. Ç. (19), gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, Süleyman Kaya ve eşi Fatma Kaya'nın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Polis ekipleri, seyyar pilav satıcısını gözaltına alırken, tavuklu pilavdan incelenmek üzere numune alındı. Anne ve babasının seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini belirten Mehmet Kaya, "Babam, oğlum için seyyar satıcıdan tavuklu pilav almış, oğlum da yememiş, bunun üzerine annemle babam birlikte yemişler, şimdi hastanede yatıyorlar" dedi.

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ALAŞEHİR KAYMAKAMI ABDULLAH UÇGUN HASTALARI ZİYARET ETTİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören hastaları ziyaret eden Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Bugün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 7 vatandaşımız geldi. Yapılan tedavilerden sonra 5 vatandaşımız taburcu edildi. 2 vatandaşımızın tedbir amaçlı hastanede tedavileri sürdürülmektedir. Seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini iddia etmektedirler. Seyyar satıcı emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Tavuklu pilavdan da numuneler alındı, tahlile gönderilecek" dedi.

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(DHA)


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Manisa
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