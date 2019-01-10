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Manisalı Cemre Yılmaz, Erdoğan'ın önünü kesip 'Kalp istiyorum' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Manisa programı sırasında önünü keserek 'Kalp istiyorum, yapay bir kalple yaşamak istemiyorum' diyen 10 yaşındaki Cemre Yılmaz, bir dileğinin gerçek olduğunu söyledi. Yılmaz, hayalinin Erdoğan'ın elini öpmek olduğunu belirtti.

Manisa'daki bir fabrika açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışarak sohbet etme imkanı bulan Cemre Yılmaz, kalp destek cihazıyla hayata tutunduğunu, boynunda taşımak zorunda olduğu mekanizma nedeniyle okula gidemediğini, sosyal hayata karışamadığını dile getirdi.

Sağlığına kavuşmasının kalp nakline bağlı olduğunu ifade eden Yılmaz, durumuyla yakından ilgilenen AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Güzin Pekiyi'nin bir ziyareti sırasında kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştıracağını söylediğini ifade etti.

Erdoğan'ı çok sevdiğini, hayalinin onunla tanışmak olduğunu anlatan Cemre Yılmaz, görüşme sırasında çok heyecanlandığını dile getirdi.

'CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK HAYALİMDİ'

Durumuyla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini doktoruyla da görüştürdüğünü söyleyen Cemre Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanı ile görüşmek hayalimdi, onu hep televizyondan izliyordum. Elini öpmek hayalimdi, birlikte fotoğraf çekildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana nasıl olduğumu, bir ihtiyacımın olup olmadığını sordu. Ben de 'Sadece kalp istiyorum, kendi gerçek kalbimin olmasını istiyorum, yapay kalple yaşamak istemiyorum.' dedim. Bunları paylaştım. Doktoruyla halen iletişim halindeyiz, bizimle ilgileniyorlar."

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DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Cemre Yılmaz, sağlığına kavuşunca eğitimini tamamlayacağını, tıp fakültesine giderek kalp doktoru olmayı ve kendisi gibi kalp hastası çocuklara yardım etmeyi hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Yunus Yılmaz da kızı Cemre'nin bilgilerini ve raporlarını Cumhurbaşkanlığı yetkililerine ilettiklerini dile getirerek, "İnşallah nakil için güzel haber yakında gelir." ifadelerini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cemre Yılmaz Kalp Manisa Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
manisa chp li özgür özelin şehri...cemre kızımız halkçı bir partinin vekili ile konuşmak yerine neden bir !! diktatörle !! konuşmayı tercih etti acaba..
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