Mansur Yavaş 'adayım' dedi, açıklamasındaki o detay kulisleri hareketlendirdi... Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da dikkat çeken görüşme

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nın birinci etabının açılış töreninde konuşan Yavaş, yerel seçimlerde aday olmak istediğini duyurdu.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI: "ROZETSİZ BAŞKANLIK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Yavaş yaptığı açıklamada "Sevgili ailem size sesleniyorum, size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara'da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız seçime girip bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Süreç devam ediyor, henüz kesin bir şey yok. Sevgili ailem, bu yolda benimle yürümeye var mısınız? Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara'yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?" ifadelerine yer verdi.

CHP'NİN İSMİNİ KULLANMADI, KULİSLER HAREKETLENDİ

Yavaş'ın açıklamasında partisi CHP'nin ismini kullanmaması kulislerde tartışmalara yol açarken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, dikkat çeken isimle bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU, CHP ANKARA İL BAŞKANI'YLA GÖRÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ile görüştü. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve kongrelerini tamamlayan Ankara'daki ilçe başkanları ile bir araya geldi.