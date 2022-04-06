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  4. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı? Mansur Yavaş son dakika adaylık açıklaması!

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı? Mansur Yavaş son dakika adaylık açıklaması!

06.04.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak edilirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan önemli bir açıklama geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mansur Yavaş hakkında cumhurbaşkanlığı açıklaması yaptı. Peki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı? İşte Mansur Yavaş son dakika adaylık açıklaması...

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı mı? Mansur Yavaş son dakika adaylık açıklaması!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın konuğu oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Seçimlere az bir süre kaldığını ve Yavaş’ın sorumluluk alması gerektiğini belirten Özdağ, adaylık hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI MI?

Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı. Canlı yayında konuşan Özdağ, “Zafer Partisi olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş'tır. Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir” ifadelerini kullandı. Yavaş ise dün yaptığı açıklamada iddiaları yalanlamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’in, Yavaş’ın adaylığı hakkındaki haberlere karşı yaptığı açıklamanın hatırlatılması karşısında Ümit Özdağ, “Millet İttifakı kabul eder etmez onların bileceği iş. Mansur Yavaş aday olursa biz arkasında olacağız. Mansur Yavaş aday olmaz ise, adı geçen isimlerden birisi aday çıkarsa o zaman Atatürk çizgisinde, Türk milliyetçileri, vatanseverleri adaysız bırakmayız” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı iyi tanıdığını söyleyen Özdağ, Yavaş hakkında “Mütevazı kendi işini yapıyor, bilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bildiğini de söylüyor. Benim en çok sevdiğim tarafı bu. Yırtınmadı. İki defa kaybetti. Elinden belediye çalındı ama ısrarcı. Bunlar güzel özellikler. Bunları bir tarafa bırakın. AK Partili rahatlıkla Mansur Bey’e oy verir. MHP’li de verir” şeklinde konuştu.

ADAYLIK İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları ile ilgili ABB Basın Danışmanı Volkan Memduh Gültekin’den dün bir açıklama gelmişti. Gültekin, söz konusu haberlerle hiçbir ilgilerinin olmadığını söylemiş ve şu açıklamada bulunmuştu:

"Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

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