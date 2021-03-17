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  4. Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen gerçek ismi ne?

Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen gerçek ismi ne?

17.03.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen gerçek ismi ne?

Twitch’de Pqueen olarak bilinen Twitch yayıncısı Pelin Baynazoğlu, bu akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yayın açtı. Yayından elde edilen tüm gelir, Ankara’yı Yeşertme projesi olan Yeşilin Başkenti isimli projeye bağışlandı. Pqueen ve Mansur Yavaş’ın yayınına 350 binden fazla kişi katıldı ve bu sayı Türkiye’de en fazla izlenmeye ulaşan Twicth yayını olarak rekor kırdı.

Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde gençleri daha iyi dinleyebilmek için Twitch hesabı açtığını duyurmuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Twitch yayıncısı Pqueen’in ortak olarak gerçekleştirdikleri Twitch yayınından elde edilen bağış geliri şu an için 25 bini geçti. Mansur Yavaş, yayında gençlere izlemeleri için “Yüzüklerin Efendisi” filmini önerdi.

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PQUEEN KİMDİR?

Pqueen olarak bilinen Pelin Baynazoğlu 18 Temmuz 1992 yılında doğmuştur. Ankara’da doğan ve büyüyen Pqueen, internet kafede oynadığı GTA Vice City oyunu ile oyun dünyasına atıldı.

Pqueen küçük yaşlarından itibaren yirmili yaşlarına kadar TRT Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğunda dans etmiştir. Pqueen iktisat bölümünden mezun olmuştur.

Daha sonra Dumlupınar Üniversitesinde Pedogojik Formasyon eğitimini tamamlamıştır. Şu anda İşletme fakültesinde yüksek lisansını yapmaktadır. Kütahya'da yaşamaktadır.

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TWİTCH NEDİR?

Twitch, Instagram, Facebook ve Youtube gibi bir sosyal medya platformu olarak ifade edilirken içerisindeki canlı yayın özelliği ile adından söz ettiriyor. 10 yıla yakın bir geçmişi bulunan Twitch, dünyanın en iyi oyuncularının ve yayın yapmak isteyen kişilerin insanlarla iletişim kurduğu bir yer olarak ifade ediliyor. İlk çıktığı zamandan bu yana gün geçtikçe popülaritesi artan bu platform, League of Legends yani oyuncuların genel olarak LOL diye andığı oyun hakkında yapılan yayınlar sonrası şimdiki halini aldı. LOL yayınlarıyla ününe ün katan Twich, sonralarda diğer başka oyunlara da ev sahipliği yapmaya başladı. Twitch platformu üzerinden yapılan yayınlara öyle rağbet gösteriliyor ki, uygulamanın günlük ziyaretçi sayısı 30-40 milyonlara kadar çıkabiliyor.

Bu platform üzerinden Windows, Mac, PlayStation 3, PlayStation 4 ve Xbox 360 konsollarına sahip bütün kullanıcılar, istedikleri zaman yayın yapabilir. Ayrıca, canlı oyun görüntülerini izleyicilerine sunan yayıncılar, kendi ses kayıtlarını da yayınlarına gömebilirler. ABD merkezli olan Twitch, Türkçe dahil olmak üzere birçok dil hizmeti sunuyor ve global anlamda herkes istediği videoyu izleyebiliyor. Anlayacağınız, Türkiye'den bir izleyici Youtube'da olduğu gibi ABD'den çıkmış bir yayını izleyebiliyor.

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Mansur Yavaş

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