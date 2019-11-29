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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 07:36 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün beklenen 'kuvvetli fırtına' nedeniyle Ankaralıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli fırtına’ uyarısı

Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara’da bugün beklenen ‘kuvvetli fırtına’ nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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Yavaş açıklamasında, “Değerli hemşehrilerim, Meteorolojinin uyarısına göre, yarın (bugün) sabah saatlerinden itibaren kentimiz genelinde beklenen kuvvetli fırtınaya karşı sizleri dikkatli olmaya davet ediyorum. Yaşanması muhtemel tüm olumsuzluklara karşı ekiplerimizle birlikte teyakkuz halinde olacağız” ifadelerine yer verdi.


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Mansur Yavaş Ankara kuvvetli fırtına

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