Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı "Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara’nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı. #Tamamİnşallah" ifadelerini kullandı.

Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara’nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım.



Bereket ve huzura saatler kaldı. #Tamamİnşallah — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2019

Yavaş, ilk sonuçların gelmesinin ardından açıklama yaptı. Yavaş, "Yüzler gülüyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim.

