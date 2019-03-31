Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı "Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara’nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı. #Tamamİnşallah" ifadelerini kullandı.
Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara’nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2019
Bereket ve huzura saatler kaldı. #Tamamİnşallah
Yavaş, ilk sonuçların gelmesinin ardından açıklama yaptı. Yavaş, "Yüzler gülüyor" ifadelerini kullandı.
Yavaş'ın açıklaması şöyle:
Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim.
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