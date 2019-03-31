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Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir başkanı adayı Mansur Yavaş kıran kıran yaşanan seçimlerle ilgili Twitter adresinden açıklama yaptı.

Mansur Yavaş'tan bir açıklama daha!

CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı "Son sandık sayılana kadar sandıklarımıza sahip çıkmaya devam edelim. Ankara’nın geleceği size emanet değerli arkadaşlarım. Bereket ve huzura saatler kaldı. #Tamamİnşallah" ifadelerini kullandı.

Yavaş, ilk sonuçların gelmesinin ardından açıklama yaptı. Yavaş, "Yüzler gülüyor" ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

Yüzler gülüyor, Ankara’da her şey kontrol altında. Bereket ve huzurun Ankara’da hakim olmasına saatler kaldı. Sandıklarımızı terk etmeyelim.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş CHP ak parti

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