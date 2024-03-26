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  4. Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

26.03.2024 13:57
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Siyaset gündemi geçtiğimiz haftalarda mal varlığı tartışmalarına sahne olmuştu. Özellikle Ankara adayları arasındaki tartışma dikkat çekmişti. Altınok kendi mal varlığıyla ilgili açıklamalarından dolayı Mansur Yavaş'ı hedef almış, Londra'daki ev tartışmaları gündem olmuştu. Mansur Yavaş'tan konuyla ilgili yeni bir hamle daha geldi. Yavaş son olarak kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı. İşte detaylar...

Mansur Yavaş'tan bir hamle daha! Kızının Londra'daki evinin belgelerini paylaştı: 32 yıl taksit

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını, bunun 372 bin 999 sterlini için banka kredisi çekildiğini, kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.

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"TÜRK SİYASETİ OLARAK OLUMLU BİR SAYFA OLARAK TARİHE GEÇMİŞTİR"

Mansur Yavaş'ın İletişim Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yavaş'ın, temiz ve şeffaf siyaset adına 21 Şubat 2024'te mal varlığını açıkladığı ve tüm adaylara kamu görevinde bulundukları süre içerisindeki mal varlıklarını açıklama çağrısında bulunduğu hatırlatıldı. Temiz siyaset hareketinin dalga dalga Türkiye’ye yayıldığı, birçok il ve ilçe belediye başkan adayının mal varlığını açıkladığına dikkat çekilerek, "Bu durum, Türk siyaseti için olumlu ve temiz bir sayfa olarak tarihe geçmiştir.

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ALTINOK'A YANIT

Bu süreçte, rakibimiz Sayın Turgut Altınok’un da kamuoyu baskısıyla mal varlığını açıklamak zorunda kaldığı bilinmektedir. Ne var ki bu umumi bildirimin eksik yapıldığı hem kendi beyanlarından hem de kendi ailesinin beyanlarından ortaya çıkmıştır. Bunun karşılığında Sayın Altınok 'Tüm mal varlığım Mansur Yavaş’ın kızının Londra’daki evi kadar etmez' diyerek, kendi mal varlığında açıklayamadığı kısımları spekülasyon ile örtme girişiminde bulunmuştur" denildi.

'SPEKÜLASYON YAPMALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Mansur Yavaş'ın kızının evinin satın alma ücreti ve banka opsiyonları açıklanarak, şöyle denildi:

"Çağlayan Yavaş, evini 465 bin sterline almıştır. 465 bin sterlinin 372 bin 999 sterlini banka kredisi çekilmiştir. Bu kredi, İngiltere’de uygulanan, kira öder gibi ev sahibi olunan 'mortgage' sistemi ile çekilmiş olup 384 ay, yani 32 yıl taksitle geri ödenecektir.

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100 BİN POUND HİBE

Sayın Mansur Yavaş, bu ev alınırken kızına 100 bin pound hibe etmiş, bunu da mal beyanında açıkça belirtmiştir. Sayın Mansur Yavaş, 2009 yılından beri mal varlığını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca 1999 yılından itibaren tüm banka kartı hareketlerinin incelenmesi için de açık çağrıda bulunmuştur. Hal böyle iken, açıkladığı kadar açıklamadığı mal varlığının da kamuoyunda çokça tartışıldığı kişilerin 32 yıl taksitle alınan bir ev üzerinden spekülasyon yapmalarına fırsat vermeyeceğiz.

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"TAKAS TEKLİFİMİZ GEÇERLİDİR"

Yüzlerce daire için tek kuruş vergi ödememiş birisinin kamuoyunu manipüle etme çabası, milletimizin gözünde itibarsız bir girişim olarak kalmaya mahkumdur. Rakibimizin açıklamadıkları kendine kalsın; açıkladığı mal varlığının 10’da 1’ine, hatta 100’de 1’ine mal varlığı takası yapma teklifimiz geçerlidir. Çok mal sahibi olmak tek başına şaibeli bir durum değildir. Ancak bunu kamuoyuyla paylaşmamak şaibeli bir durumdur. Rakibimizi derhal hissedar olduğu şirketin mal varlığı dahil tüm varlıklarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz." (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş Ankara Londra
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