Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Yavaş açıklmasında, "Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum." dedi

Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum.



Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum. pic.twitter.com/9wpCXNRCEq — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 17 Nisan 2019



