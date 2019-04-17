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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

Yavaş açıklmasında, "Şehrine bereket ve huzur getirecek, kadim İstanbul için 5 yıl boyunca yorulmadan çalışacağına inandığım, değerli kardeşim Ekrem İmamoğlu’nun Belediye Başkanlığı görevini kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurulduğu şehirden, Türkiye’nin başkentinden selam ve sevgilerimi yolluyorum." dedi


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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

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