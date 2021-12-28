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Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu birlikte türkü söyledi

28.12.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı için Ankara’da bulunan belediye başkanları sahnede türkü söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın birlikte ‘Ankara’nın Taşına Bak’ türküsünü seslendirmesi ortaya dikkat çeken görüntülerin çıkmasına neden oldu. İşte o anlar…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ankara'nın Taşına Bak' türküsünü seslendirdi.

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezinde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar, sahnede türkü de söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları, "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu’na ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ankara
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