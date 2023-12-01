Mantarı bu şekilde tüketmek D vitamini miktarını 25 kat artırıyor! Araştırma sonucu ortaya çıktı

Sağlıklı beslenme, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için kritik bir rol oynar. Özellikle D vitamini, kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar birçok önemli fonksiyon için gereklidir. Yapılan bir araştırma, mantarın belirli bir şekilde hazırlanarak tüketildiğinde D vitamini miktarını 25 kat artırdığını ortaya koydu. Bu bulgu, mantarın bu şekilde tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan D vitamini miktarını önemli ölçüde karşılayabileceğini gösteriyor.

25 KAT DAHA FAZLA D VİTAMİNİ ALABİLİRSİNİZ

Mantarın paketini açıp hemen yemek yapmamalısınız çünkü mantar koparıldıktan sonra bazı vitaminleri sentezlemeye devam eder. Tüketilmeden önce güneşte bırakılan mantarın D vitamini miktarı 25 artabilir. Bu da günlük ihtiyacımız olan D vitamininin tamamını karşılar. Bu sebeple mantar tüketilmeden önce mutlaka güneşte bekletilmelidir.

MANTAR YIKANMAMALIDIR

Mantar kesinlikle yıkanmamalıdır. Mantar süngerimsi bir formda olduğu için yıkandığında bütün pisliği içine çeker. Bir bıçak yardımıyla soyarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.

ARAŞTIRMA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Bu araştırma, 2022 yılında Journal of Food Science dergisinde yayınlandı. Araştırmada, karanlıkta yetiştirilen portabello mantarlarının, 20 dakika boyunca güneş ışığına maruz bırakılmasıyla D vitamini seviyelerinin önemli ölçüde arttığı bulundu.

Araştırmacılar, karanlıkta yetiştirilen portabello mantarlarının, 20 dakika boyunca güneş ışığına maruz bırakılmasının ardından D vitamini seviyelerinin, güneş ışığı almayan mantarlara göre 10 kat arttığını tespit etti. Araştırmacılar ayrıca, güneş ışığına maruz bırakılan mantarların, D vitamini açısından zenginleştirilmiş mantarlara benzer D vitamini seviyelerine sahip olduğunu buldu.

Araştırma sonuçları, mantarların güneşte bırakılmasının, D vitamini içeriğini önemli ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Bu da, mantarın D vitamini açısından daha iyi bir besin kaynağı haline gelmesine yardımcı olabilir.

Araştırmanın başyazarı, University of California, Davis'ten Dr. Michael Greger, mantarların güneş ışığına maruz bırakılmasının, D vitamini eksikliği olan kişiler için önemli bir besin kaynağı olabileceğini söyledi. Greger, "Mantar, D vitamini açısından zenginleştirilmiş bir besin haline gelebilir. Bu, özellikle güneş ışığı almayan bölgelerde yaşayan veya D vitamini eksikliği olan kişiler için faydalı olabilir." dedi.







