Manyok otu nedir, ne işe yarar? Manyok Türkiye'de yetişir mi, zehirli mi? İşte faydaları ve yan etkileri...

Manyok otu ile ilgili sorgulamalar Kolombiya'da gerçekleşen trajik uçak kazası haberlerinin ardından hız kazandı. Sütleğengiller familyasından bir bitki olan Mantyok, hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. İşte manyok otu hakkında merak edilenler...

MANYOK OTU NEDİR?

Manyokotu, (Manihot esculenta), Sütleğengiller familyasından bir bitki olarak bilinir.

MANYOK OTU NE İŞE YARAR?

Manyok otu, Tropikal ve Yarıtropikal Amerika'da yetişmektedir.

150'nin üzerinde çeşidi vardır. Kökünde bol miktarda nişasta bulunduğu için yerlilerin beslenmesinde büyük önem taşır; ayrıca nişastasından tapyoka yapıldığı için ticari yönden de önemi büyüktür. Manyokun kökleri, hayvan yemi olarak da kullanılır; özellikle simit ya da un halinde satılan manyok, küçük danaları ve domuz yavrularını beslemekte kullanılan, sindirimi çok kolay bir besindir. Manyokun Brezilya'da yetişen bir türünden kauçuk elde edilir.

MANYOK TÜRKİYE'DE YETİŞİR Mİ?

Manyok, ülkemizde kurak ve verimsiz arazilerde yetiştirilebilecek önemli bir enerji bitkisidir.

MANYOK OTUNUN FAYDALARI

Manyok, dirençli nişasta bakımından zengindir. Dirençli nişasta, bağırsaktaki faydalı bakterileri besler ve iltihaplanmayı azaltmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Dirençli nişasta metabolik sağlığı iyileştirme ve obezite ve tip 2 diyabet riskini azaltır.

C vitamini kaynağıdır.