Maraş: 46 yıldır kapalı olan bölge, uluslararası tepkilere rağmen açılıyor

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş sahillerini bugün yeniden halka açıyor.

Hafta başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ""Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

Maraş bölesi Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskâna kapalıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

Koalisyon ortağından tepki ve istifalar

Başbakan Tatar'ın askeri statüsü devam eden Maraş'ı halka açma kararına Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortağı Halkın Partisi'nden de tepki geldi.