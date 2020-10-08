HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Maraş: 46 yıldır kapalı olan bölge, uluslararası tepkilere rağmen açılıyor

Maraş: 46 yıldır kapalı olan bölge, uluslararası tepkilere rağmen açılıyor

08.10.2020 09:13 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş sahillerini bugün yeniden halka açıyor. Koalisyon ortağı Halkın Partisi 'Maraş'ın açılması projesi bu değildir' diyerek hükümetten çekilirken, Yunanistan'dan Rusya'ya birçok ülke Birleşmiş Milletler kararlarına uyulması çağrıları yapıyor.

Maraş: 46 yıldır kapalı olan bölge, uluslararası tepkilere rağmen açılıyor

Kuzey Kıbrıs, 46 yıldır kimsenin girmediği ve hayalet kente dönüşmüş olan Maraş sahillerini bugün yeniden halka açıyor.

Hafta başında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, ""Kendi toprağımızdan kamuya ait olan sahil ve Demokrasi Caddesi ile kıyı bölgesini halkımızın istifadesine sunmak için çalışmalarımızı başlatıyoruz. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.

Maraş bölesi Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı'ndan bu yana kapalıydı. Bölge o tarihten bu yana Birleşmiş Milletler denetiminde iskâna kapalıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Maraş'ın açılmasına Türkiye'nin her tür desteği vereceğini ifade etmiş ve "Maraş Ada'daki çözümsüzlüğün bir parçasıdır. Kıbrıs'ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık" diye konuşmuştu.

Koalisyon ortağından tepki ve istifalar

Başbakan Tatar'ın askeri statüsü devam eden Maraş'ı halka açma kararına Kuzey Kıbrıs'taki koalisyon ortağı Halkın Partisi'nden de tepki geldi.

Hükümetten çekilen partinin milletvekillerinden olan ve hem Başbakan yardımcısı hem de Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Kudret Özersay, görevlerinden istifa etti.

Özersay, "Yapılan açıklamalar halihazırda gerek kapalı Maraş içerisinde, gerekse yan tarafındaki Derinya bölgesinde sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesi anlamı taşımaktadır, yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş'ın açılması projesi bu değildir" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, yeni hükümet için koalisyon görüşmelerinin bu Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayacağını söylüyor.

Maraş'ın halka açılacağı, Pazar günkü seçimlerin Cumhrbaşkanı adaylarından Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'ın Ankara ziyareti sırasında açıklandı.

Kıbrıs ve Yunanistan tepkili: Kurallar ihlâl ediliyor

Kıbrıs Cumhuerbaşkanı Anastasiadis, Maraş'ın açılması kararının Birleşmiş Milletler kararlarının ihlâli anlamına geldiğini söylüyor.

Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda da Maraş'ın açılmasının Ada'da diplomatik çözümü tehlikeye attığı vurgulandı.

Maraş bölgesinde iş makineleri çalışmalara başlamış durumda.

Rusya: Kabul edilemez

Maraş'ın halka açılmasına tepki gösterenler arasında Rusya da vardı.

Çarşamba günü Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs'ın bu kararının 'kabul edilemez' olduğu ifade edildi ve Kremlin'in gelişmelerden dolayı ciddi biçimde endişeli olduğu belirtildi.

Maraş'ın statüsü

Maraş, Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekâtı öncesinde lüks otellerin bulunduğu, gözde bir sahil semtiydi.

1974'teki askeri operasyonlar sırasında semntin Rum nüfusu bölgeyi terk etmiş ve güneye yerleşmişti.

Maraş

Harekâtın ardından Maraş, askeri yasak bölge ilan edilmişti. O statüsünü bugüne kadar da korudu.

1990'a kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin idaresinde olan Maraş, 1990'da Kuzey Kıbrıslı güvenlik güçlerinin idaresine geçti.

2004 yılında hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs'ta referanduma götürülen ancak Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedilen Annan Planı, Maraş'ın denetiminin Kıbrıslı Rumlara bırakılmasını öngörüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştüTrump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
Özellikle çocuklarda varsa bu belirtilere dikkat! Özellikle çocuklarda varsa bu belirtilere dikkat!
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
AB'den flaş Türkiye açıklaması
AB'den flaş Türkiye açıklaması
Diğer Haberler
ABD'de iki numaralar Pence ve Harris karşı karşıya geldi
ABD'de 'iki numaralar' karşı karşıya geldi
Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var
Ermenistan yine Gence'yi vurdu: Ölü ve yaralılar var
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump'tan ABD askerlerini çekme sinyali
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü
ABD Başkanı Trump'tan videolu mesaj: Bu hastalığın bana tanrının bir lütfu olduğunu düşünüyorum
Koronavirüse yakalanan Trump'tan ilginç açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.