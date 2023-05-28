MARDİN 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Mardin 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Mardin seçim sonuçları oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına katılacak. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs günü saat 08:00’da başladı. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanma işlemi saat 17:00’da sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle seçim sonuçları anbean Mynet'te olacak.

Mardin'in ilçeleri olan Artuklu seçim sonuçları, Dargeçit seçim sonuçları, Derik seçim sonuçları, Kızıltepe seçim sonuçları, Mazıdağı seçim sonuçları, Midyat seçim sonuçları, Nusaybin seçim sonuçları, Ömerli seçim sonuçları, Savur seçim sonuçları ve Yeşilli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

MARDİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

Bu işlemlerin ardından seçmenlerin imza atma zorunluluğunu yerine getirmeleri gerekecek.

"EVET" ya da "TERCİH" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.

Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

