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Mardin'den kahreden şehit haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 11:48 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesi Yanılmaz Mahallesi’nde operasyona çıkan güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 2 asker yaralandı. Yaralılardan biri Mardin Devlet Hastanesine, diğeri ise helikopterle Diyarbakır’a sevk edildi. Son dakika habere göre, yaralı askerlerden birisinin şehit olduğu açıklandı. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
mardin Dargeçit şehit TSK asker terör PKK

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Üç kuruş para için niyazi oluyolar.şehit oldu diyede yalan atıyolar.kendi bebeleride gitsin o zaman şehit olsun.
Sen hristiyanmısın? Bizim dinimizde Vatan millet için canını verenlere şehit denir.
@s.acilen işte laik çağdaş aydın chp seçmeni
Ulan dallama.. herkes sırasıyla asker oluyor askerliğini yapıyor. Şehitlerimizin dil uzatma alçak..!!
İsyanını anlıyorum haklısın ama ifaden yanlış
sanami düştü fetva vermek
bana bak bebe oyle klavyeden yazmasi rahat sen oralara gidipte askerlik yaptin mi çatismaya girdin mi girmedin egerki girseydin. şu anda bunu yazmazdin. simdi sana şunu soyluyorum pravakasyon yapma bebe..
senin anladın onu
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN YİĞİTLER DUALARIMIZ SİZİNLE :(
Allahım ayağınıza taş değdirmesin dualarımız sizlerle yaralılara acil şifalar Allahım sizleri ailenize bağıslasın
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